UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第1節1日目が24日に開催された。日本人所属クラブでは、フェイエノールトがアウェーでブラガと対戦し、0-1で完封負け。DF渡辺剛が後半17分から途中出場した一方、FW上田綺世は休養が与えられてベンチ外だった。セルティックはレッドスターの本拠地に乗り込み、1-1のドロー。FW前田大然とMF旗手怜央がスタメン出場し、前者はハーフタイム、後者は後半23分に交代している。フライブ