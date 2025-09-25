星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡那須町)で、究極の美食体験ともいえる特別なブランチが、11月7日までの期間で開催されている。その名も「YATAI to FARM」。野菜やハーブを育てるホテルの農園で、自ら収穫したばかりの野菜をシェフに調理してもらい、田んぼの目の前に設えられた特等席で味わうという、この上なく贅沢なプログラムだ。そんな夢のような時間を体験すべく、秋の気配が漂い始めた那須へと足を運