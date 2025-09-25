【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信 【龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties】 2026年2月12日 発売予定 価格： スタンダード・エディション 8,990円 デラックス・エディション 11,440円 新たな「龍が如く 極」が発表される、その瞬間が目の前で繰り広げられた。 9月24日に行われた龍が如くスタジオの配信番組「RGG