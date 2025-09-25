コメンテーターの玉川徹氏が２５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。総裁選でも論点になっている外国人政策に「みんなデーブさんみたいになってくれればいいだけの話」と持論を展開した。番組では自民党の総裁選で外国人政策が論点に浮上していることを取り上げた。小林鷹之氏が「ルールを守らない外国の方には厳しくしなければいけない」と主張しているように、多くの候補者が、違法