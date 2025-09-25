福山雅治が主演し、有村架純と初共演する映画『ブラック・ショーマン』より、福山＆有村ら主要キャストのクランクアップ写真が到着した。【写真】『ブラック・ショーマン』クランクアップを迎えたキャストたち素敵な集合写真も9月12日から全国366館で公開し、9月23日までに観客動員数105万人、興行収入14.5億円を突破した本作。この度、大ヒットを記念して主要キャストのクランクアップ写真が一挙解禁された。本作の撮影は