1987年に行われたプリンスの伝説的ライブを記録した映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』が、11月14日から20日までの1週間限定で、日本全国のIMAX（R）シアターにて上映されることが決定した。さらに、11月3日から10日までの期間、TOHOシネマズ 日比谷限定で先行上映される。【動画】プリンス史上初のIMAX上映決定 『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』予告編プリンス没後まもなく10年を迎える2025年、欧米では8