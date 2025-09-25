村竹ラシッドインタビュー前編（全２回）東京世界陸上の最終日、男子110ｍハードルに出場した村竹ラシッド（JAL）に話を聞くことができた。日本人初のメダルを狙いながらも、結果は３位に0秒06届かない5位。泉谷駿介（住友電工）の2023年ブダペスト大会5位に並ぶ日本人最高位タイと十分とも思える記録を残したが、レース後は悔しさから涙があふれた。数日が経ち、村竹が見た東京世界陸上をあらためて振り返ってもらった。世界