アメリカ南部・テキサス州の移民捜査局の収容施設で24日、銃撃事件があり、1人が死亡し、2人が重体となっています。アメリカ国土安全保障省などによりますと、銃撃事件があったのはテキサス州にある移民税関捜査局の収容施設で、24日朝、収容者3人が撃たれ、1人が死亡し、2人が重体となっています。また、容疑者は自らを銃で撃ち、死亡したということです。現場では少なくとも5つの薬きょうが見つかり、このうち1つには「ANTI-ICE