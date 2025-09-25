韓国の化粧品会社イニスフリーが新製品の広告動画を公開したところ、性的イメージを連想させるという指摘を受け、謝罪して問題の場面を削除した。イニスフリーは9月24日、公式ソーシャルメディア（SNS）アカウントを通じて「最近、イニスフリーのミルクエッセンスのテクスチャーを紹介するためにインフルエンサーと協業した動画について、一部のお客様から不快に感じたとのご意見をいただいた」とし、「当該場面を削除した」と明ら