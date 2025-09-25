佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。「台風進路図」 日本付近にはトリプル台風が発生しています。台風18号は25日中に熱帯低気圧に変わる見込みです。いずれも日本への直接の影響はなさそうですが、台風20号が週末に日本付近にかかる前線を刺激して、活動を活発にする恐れがあります。今週末は気象情報に注意してお過ごしください。 「天気の予想」 晴れるところが多