トランプ大統領が日本時間23日夜、国連総会で演説を行いました。そこで自画自賛や国連批判を繰り広げましたが、その真意は何だったのかを探っていきます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「国連総会で“トランプ砲”真意は？」をテーマに解説します。■米大統領「国連は新たな問題生み出している」アメリカ・トランプ大統領「米株式市場はかつてない好調だ。この場のほぼ全員が恩恵を受けている」「まさにアメリカの黄金時代だ