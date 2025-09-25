ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。ブルペン待機するクレイトン・カーショー投手（37）の役割に言及した。チームは前日の同戦でドライヤー、エンリケスが失点すると、4―3の9回には守護神・スコットがつかまり、痛恨のサヨナラ負け。救援陣の脆さが露呈した。ブルペンが総崩れとあり、今季限りでの現役引退を表明しているカーシ