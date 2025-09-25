２５日午前６時５０分頃、大阪府豊中市の阪急宝塚線庄内―服部天神間の踏切で、男性が大阪梅田発雲雀丘花屋敷行き普通電車（８両）にはねられて死亡した。大阪府警豊中南署などによると、遮断機が下りた踏切に男性が侵入し、運転士が非常ブレーキをかけたが間に合わなかった。乗客約３００人は無事で、同署が男性の身元を調べている。阪急電鉄によると、宝塚線の上下計８９本で運休や遅れが生じ、約７万２８００人に影響が出た