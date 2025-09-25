大丸松坂屋百貨店は10月1日、「ラブブ」と「ミャクミャク」がコラボレーションしたフィギュアなどの新商品を、大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店で順次発売する。ラブブ×ミャクミャク○「ラブブ」とのコラボレーションフィギュアが登場世界的に大人気のラブブとのコラボレーション「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」(4,400円)が登場する。ラブブならではのユニークなルックスと、ミ