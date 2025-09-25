牛丼チェーン店「すき家」は9月25日より、「プルコギ牛カルビ焼肉丼」を販売している。すき家「プルコギ牛カルビ焼肉丼」「プルコギ牛カルビ焼肉丼」(並盛730円、ごはん大盛780円、特盛1,080円)は、旨みたっぷりの牛カルビに加え、もっちりとした食感のさつまいも春雨やニンジン、タマネギ、シメジといった具材をコチュジャンベースのタレで甘辛く仕上げ、ごはんに盛り付けた食べ応え抜群の一品。韓国産のコチュジャンや、ニンニク