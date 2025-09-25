熊本県は、8月の記録的な大雨による大規模な浸水被害を受けて、対策を考える検討会を設置したことを明らかにしました。 【写真を見る】8月の大雨で住宅被害9000件超熊本県が「浸水被害」の対策検討会を設置河川改修・河川カメラ増設など 2025年8月の大雨では、県内7つの市と町に大雨特別警報が発表され、5つの地点で1時間雨量が観測史上最多を記録しました。 その結果、県内では9062件の住宅に被害が出ました。※2025年9月1