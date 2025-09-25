2026年4月に東京・有明に開業する「EX THEATER ARIAKE」のこけら落とし公演として大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）がW主演する『AmberS -アンバース-』に決定した。NEWSの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する完全オリジナル作品となる。【写真多数】『EX THEATER ARIAKE』イメージほかの施設の写真も「EX THEATER ARIAKE」は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテイン