社会起業家の石山アンジュ氏が２５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」の卒業を発表した。石山氏は「約５年間、本当に育てて頂いてありがとうございました」と感謝。「モーニングショーは社会を変える番組だと思っています。その一員になれて光栄でした」とあいさつ。「ニュース一つ一つに向き合って皆さんと議論重ねた日々は一生の宝物です」と話した。今後は「社会起業家として引き続きニュース一つ一つに向かっ