日本製鉄は完全子会社となったUSスチールの主要工場2か所におよそ3億ドル、日本円でおよそ450億円を投資すると発表しました。具体的な設備投資の表明は、買収後、初めてです。日本製鉄によりますと、投資の対象は北東部ペンシルベニア州と中西部インディアナ州の製鉄所です。ペンシルベニア州の工場では、製鉄工程で生じる副産物をセメントの原料などに再利用する新たな設備を導入し、廃棄物や大気汚染物の削減につなげるとしてい