◆米大リーグカブス―メッツ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２４日（日本時間２５日）、本拠のカブス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、３回無死一、三塁で左翼にタイムリー二塁打を放って７月６日以来の２試合連続打点をマークした。鈴木は前夜のメッツ戦、７回２死一、二塁で、下手投げ右腕ロジャーズの直球を中前へはじき返し、６試合試合ぶりの打点を挙げていた。