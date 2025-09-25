今週末を最後に現役を引退する宮崎北斗騎手（３６）＝美浦・フリー＝が９月２５日、美浦トレセンで取材に応じて、決断に至った経緯を明かした。自身は神経学トレーニングトレーナーとしても活動しており、「自分のなかでタイミングだったのかなというところです。自分の会社があるので、自分の仕事に専念しようかなと」と語った。これまでセラフィックロンプで０８年と１０年の愛知杯を制するなど重賞２勝を含むＪＲＡ通算１８