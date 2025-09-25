YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。▼不思議なおっちゃんと公園のお兄ちゃん今思えば「あれは誰だったんだろう」というおっちゃんの家に、よく出入りしていました。何がきっかけで出入りを始めたのかは忘れましたが、いつも開け放たれていたその家に、一人で足