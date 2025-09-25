25日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台後半で取引された。午前10時現在は前日比53銭円安ドル高の1ドル＝148円57〜58銭。ユーロは03銭円安ユーロ高の1ユーロ＝174円53〜57銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が23日の講演で、追加利下げの要否に関し、経済指標を見極めて判断する姿勢を示した。FRBの利下げペースが想定よりも遅くなるとの観測が広がり、ドル買い円売りが優勢となった。市場では