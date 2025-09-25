２５日午前２時前、東京都杉並区阿佐谷南の５階建てマンションの２階から出火、火元の一室約２０平方メートルが焼けた。この火事で、火元の住人女性を含む男女計６人が煙を吸って病院に搬送されたが、いずれも軽症だという。警視庁杉並署が出火原因を調べている。同署幹部によると、火元の女性は同署に対し、「スマートフォンをモバイルバッテリーにつないで充電していた。寝ていた時に音がして見たら、バッテリーから火が上が