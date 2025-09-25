私はアヤカ。少し前に生まれた息子の育児に追われています。実は同時期に、私の妹リンが双子の女の子を出産しました。本来ならば喜ぶべきなのかもしれませんが、私の気持ちは複雑です。実家はリンが里帰りしていて、双子のお世話でてんてこまい……。双子のお世話は人手が必要だろうし、とても私の方まで手が回らないでしょう。本当は母に助けてもらいたかったけれど、誰にも頼らず頑張ろうと決めました。するとある日、母から連絡