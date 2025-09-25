こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ちさ」です！人生の大部分を占める社会人生活。新卒で働き始めると65歳まで43年もの間、仕事と向き合い続けることになります。この期間を、ただお金を稼ぐために費やすのか、自分を成長させて人生を豊かにするために有意義に過ごすのか…。就活中の皆さんはきっと今、そんな問いと向き合っているはず。そこで企業取材を通して、人生設計や「働く」について解像度の向上に迫