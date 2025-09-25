プロ野球・巨人は24日、球団OBの町田行彦さんが胆管がんのため、東京・杉並区の自宅で死去したことを発表しました。91歳でした。町田さんは長野県出身。長野北高を経て1952年に国鉄(現ヤクルト)に入団しました。21歳の時には31本塁打をマークし、セ・リーグ最年少でのホームラン王に輝きました。64年までの13年間を国鉄で過ごしたのち、65年に巨人へ移籍した町田さんはその年限りで現役を引退。通算成績は1415試合で打率.233、913