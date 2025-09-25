２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は、いよいよ最終回直前回。ついに、ようやく八木（妻夫木聡）が蘭子（河合優実）にプロポーズ。ネットも「とうとうきた！」と沸いた。この日の「あんぱん」では、蘭子が難民キャンプに取材に行くことになり、八木にあいさつ。八木は「誕生日には少し早いけど」といって封筒に入ったカードを渡す。キューリオは記念日や誕生日に小さなギフトやカードを送り、仲良くなろう