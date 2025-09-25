ＥＸＩＬＥＡＫＩＲＡ（４４）が“ＰＥＲＦＥＣＴ”を狙っている。ＥＸＩＬＥは２７日に５２枚目シングル「Ｇｅｔ−ｇｏ！」を発売し、１１月１５日の福岡公演を皮切りに３年ぶりのドームツアー「ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ」を開催する。来年はＥＸＩＬＥデビュー２５周年、自身のＥＸＩＬＥ加入２０周年に加え、ＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」を控えている。さまざまな節目が重なる