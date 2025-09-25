俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が25日までにX（旧ツイッター）を更新。心配されていた血液の数値について、再検査の結果を報告した。岸谷は24日、「最近ずっと体調を崩しており血液検査をしたんですが、血糖値が通常の20倍程度、なんか2000とかあるらしく今から緊急で再検査、ワンチャン緊急入院するかもらしいです」と報告。「こえーーーー」と悲鳴をあげ、フォ