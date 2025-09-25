ガールズグループ「FIFTY FIFTY（フィフティーフィフティー）」が、東京ガールズコレクションでライブを披露する「メインアーティスト」として出演する。韓国メディアが報じた。10月11日、西日本総合展示場新館（北九州市小倉北区）で開かれる「TGC KITAKYUSHU2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」の舞台に立つ。韓国メディアの世界日報は25日「FIFTY FIFTYが参加することになった『東京ガールズコレクション（TGC）』は、日本を代表