ＭＦ三笘薫が所属するイングランド・プレミアリーグのブライトンが、元アーセナル・ＤＦ冨安健洋の獲得を視野に入れていると、英メディア「スポーツブーム」が報じた。冨安は今夏にアーセナルとの契約を解除し現在は無所属となっている中、ブライトンは右サイドバック（ＳＢ）不足解消のため冨安に狙いを定めた模様だ。アーセナルでレギュラーとして活躍した実績もあり、適任とみなされたとし、ブライトンは冨安側に問い合わせ