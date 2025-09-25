ドジャースの大谷翔平投手（３１）がついにポストシーズン（ＰＳ）で初めてマウンドに立つ。その歴史的瞬間を前に、エンゼルス時代の元チームメート、テーラー・ワード外野手（３１）が２４日（日本時間２５日）に「早く見たくてたまらないよ」と期待を込めた。本拠地アナハイムでのロイヤルズ戦を前にクラブハウスでワードは、大谷がＰＳで投打二刀流で出場することについて「本当に早く見たくてたまらない。彼がマウンドに立