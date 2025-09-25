火事があったアパート高松市塩上町 25日朝、高松市のアパートの1室で火事があり、住人の女性が病院に搬送されました。 （記者リポート）「あちらの部屋の窓から、上に向かってベランダの下側まで焼けていることが分かります」 25日午前7時40分ごろ、高松市塩上町のアパートに住む40代の女性から「棚が燃えている」と119番通報がありました。 消防が駆け付け約1時間10分後に火を消し止