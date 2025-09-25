◇ナ・リーグフィリーズ11―1マーリンズ（2025年9月24日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。55、56号で今季5度目の1試合2発を放ち、チームの大勝に貢献した。0―1の3回1死の第2打席で相手先発・ウェザーズに対しフルカウントからの6球目、直球を捉えてバックスクリーンへ2戦連発となる同点の55号アーチを放った。これ