起業家の石山アンジュ氏が25日までにX（旧ツイッター）を更新。木曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）の卒業を報告した。石山氏は24日夜の投稿で「実は明日でモーニングショーを卒業します」と明かし、「最後の出演を見届けていただけたら嬉しいです。センチメンタルな夜におやすみなさい」とつづった。この投稿に、フォロワーからは「アンジュさんが出演してるのを見て今日は木