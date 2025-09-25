SixTONESによるコント番組『ワロタ！』シーズン1最終回となる第6回が、明日9月26日16時よりPrime Videoにて配信スタートする。 （関連：【画像あり】SixTONESの一貫した音楽的な攻めの姿勢フェス出演、サブスク解禁で手繰り寄せる〈夢に見てた先の景色〉） 田中樹が「撮っているときは永遠に感じましたが、振り返るとあっという間でした」としみじみコメントを残した最終回では、ゲストとして芸人／劇作家／脚