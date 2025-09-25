日本精鉱がカイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げ、寄り付いた後も買いが続き、一時２５％の急騰で１万４３５０円まで駆け上がる場面があった。家電や自動車などに使われるアンチモン及びその化合物の製造を手掛けているが、中国のアンチモン関連製品の輸出管理の影響などを背景に、販売価格が急上昇していることが収益を押し上げている。２４日取引終了後、同社は２６年３月期の業績予想の修正を発表。売上高は従来