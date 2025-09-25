日本ファルコムは反落している。同社は２４日の取引終了後、２５年９月期の期末一括配当予想を前回予想の１０円から２０円（前期は２０円）に引き上げると発表したものの、２２日にマドを開けて上放れ、翌営業日も上昇していたこともあり、きょう２５日は材料出尽くし感から売りが優勢になっている。 配当予想は普通配当１０円に、記念配当１０円を上乗せする。代表作の一つである「軌跡シリーズ」の世界累計販売本数