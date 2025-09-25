ＬｉｂＷｏｒｋはしっかり。２４日取引終了後、株主優待制度を拡充すると発表した。現行の優待内容に加え、新たに暗号資産（ビットコイン）の提供を行う。毎年６月末時点で５００株以上を半年以上継続保有した株主を対象に、抽選で１万～１０万円相当のビットコインを贈呈する。 出所：MINKABU PRESS