ヤマトインターナショナルが続伸し年初来高値を更新している。２４日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、ケイマン諸島に拠点を置く投資運用会社シルバーケイプ・インベストメンツの株式保有割合が１０．０３％から１１．５０％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資または場合により重要提案行為を行う可能性があるとしており、報告義務発生