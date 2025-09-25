太洋物産が続落している。この日の寄り前に、２４年９月末日を基準日とした株主優待をもって株主優待制度を廃止すると発表したことが嫌気されている。企業収益の改善を最優先課題と位置づける現状において、株主優待制度の継続は慎重に見直すべきと判断したという。 出所：MINKABU PRESS