網屋はセキュリティー製品やサービスを提供。経済産業省によるサプライチェーンへのセキュリティー対策強化の要請（ログ管理体制の整備など）などが追い風となっている。 セキュリティー製品・サービスに対する需要増が同社の好業績につながっており、８月１３日に発表した２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結営業利益は前年同期比８７．２％増の４億８６００万円で