午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８５８、値下がり銘柄数は６４２、変わらずは１１３銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、鉱業、サービスなど。値下がりで目立つのはその他製品、保険、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS