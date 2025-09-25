セグエグループが４日ぶりに反発している。２４日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、投資有価証券売却益１億４０００万円を２５年１２月期第３四半期に営業外収益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、通期業績に与える影響は現在精査中としている。 出所：MINKABU PRESS