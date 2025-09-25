部下に離職されてしまう前に、「当たり前」という感覚を見直してみましょう（写真：kou／PIXTA）【書籍】「離職の理由と対策が体系化されている」「事例が豊富で明日から使える」と話題の『離職防止の教科書』今、多くの企業が人手不足に悩み、離職を防ぐことは喫緊の課題となっています。離職を防ぐためには部下が会社に対して抱くニーズを満たすことが必要です。そのニーズを満たすうえで大切なコミュニケーションが、「感謝を伝