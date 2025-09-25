ハセガワモビリティは、大阪府警本部が9月19日〜12月19日に展開する「特定小型原動機付自転車の模範走行」に、同社が総合代理店を務める「YADEA」の特定小型キックボード「KS6 PRO」貸し出し、および警察官への講習会と試乗会への協力を行っている。●大阪府警本部のYouTubeでも模範走行と走行ルールを紹介2023年7月の法改正による特定小型原動機付自転車の登場を通じて、立ち乗りのキックボードタイプやサドル・椅子付きのモ