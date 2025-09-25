Image: Amazon.co.jp この記事は2024年12月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。急な来客…そんなとき、こもった部屋の臭いや生活臭をどうにかしたいと思ったことないでしょうか？ スティックタイプや円錐型のお香はよく見かけますが、今回はペーパータイプのお香「パピエダルメニイ」を紹介し