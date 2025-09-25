「今季のJリーグ、前十字靭帯断裂で長期離脱する選手が多いように感じる」かつて柏で14年間にわたって活躍し、千葉や東京Vでもプレーした近藤直也氏が自身のXを更新。「自分も現役時代に前十字靭帯断裂を経験したから、その苦しさがよくわかる」とし、「個人的に要因はいくつかあると思っている」と、以下の３つを挙げる。・過密日程で疲労が抜けず、膝を守る筋肉が反応しきれない・高速化した戦術、激しいプレッシングで切り返