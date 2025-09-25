【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESが本格的なコントに挑む番組『ワロタ！』。9月26日16時より、第6回の配信がスタートする。 ■岩崎う大（かもめんたる）と放送作家/映画監督の三木聡が登場がゲスト出演 シーズン1最終回となる第6回。田中樹は「撮っているときは永遠に感じましたが、振り返るとあっという間でした」としみじみ…。 そんな最終回では、ゲストとして芸人・劇作家・脚本家など、多岐